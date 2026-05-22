生活保護を受給している親から、「少し生活費を援助してほしい」と頼まれることがあります。親を助けたい気持ちはあっても、「仕送りをすると生活保護費が減ってしまうのでは？」と不安になる人も多いでしょう。 実際には、家族からの援助は「収入」として扱われるため、生活保護費に影響する場合があります。ただし、必ずしも大きく減額されるわけではありません。また、援助の方法や金額によっても扱いが変わることがあり