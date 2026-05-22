共働き夫婦の場合、夫婦それぞれが厚生年金に加入していることがあります。 そのため、夫が亡くなったときに「夫の遺族年金」と「自分の老齢年金」を両方もらえるのか、不安に感じる人もいるでしょう。結論からいうと、条件を満たせば両方の権利を持つことはあります。 ただし、両方をそのまま満額受け取れるとは限りません。特に65歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取る場合は、遺族厚生年金との間で調整が行われま