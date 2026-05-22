「最近うまくいかない」と思ったら、何を変えればいいのか。精神科医の藤野智哉氏は「仕事や私生活でうまくいっている人は、考え方のクセが違う。ぜひマネしてほしい」という――。※本稿は、藤野智哉『人生が自動的にうまくいくレッスン』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bee32■「うまくいかない考え方のクセ」を知る私たち