レインズインターナショナルが展開する牛角は5月25日、亀田製菓の「ハッピーターン」とコラボレーションした期間限定メニューを全国の牛角・牛角食べ放題専門店で発売する。牛角×ハッピーターン牛角公式キャラクター「うっしー」と、ハッピーターン公式キャラクター「ターン王子」同企画では、亀田製菓監修のもと、ハッピーターンの特長である"甘じょっぱさ"を焼肉メニューとして再現した。「ハッピー豚カルビ」(単品528円/ハーフ