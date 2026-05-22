フィギュアスケート女子の坂本花織さんが21日、地元・神戸市で、神戸市スポーツ栄誉賞を受賞。贈呈式終了後、メディアの囲み取材に応じ、現役生活を支えた地元への感謝や、今後進む指導者としての道について語った。坂本花織さん（写真：ラジオ関西）地元・神戸での競技生活を振り返る場面では、「生まれ育った街で、リンクなど環境が整っていないときから頑張ることができた」と回顧。学校生活や練習環境にも触れ、「周りの子