テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２２日、ドジャース・大谷翔平投手が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に自身４登板ぶりとなる二刀流出場を果たし、メジャー史上初となる投手「プレーボール弾」を放ったことを報じた。大谷は初回に約１３秒で自ら援護し、今季最長７戦連続安打で４打数１安打１打点。投手としては５回３安打無失点で４勝目を手にした。規定投球回にわずか１回届か