昨季まで巨人２軍監督、今季はオイシックスのチーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）を務める桑田真澄氏（５８）が監督に就任した侍ジャパンＵ１２代表が、８月９〜１５日に中国・杭州市で行われる「第１２回ＢＦＡＵ―１２アジア野球選手権」に出場する。代表の選手の審査、選考のため、動画応募による「侍ジャパンＵ―１２日本代表全日本合同トライアウト〜デジタルチャレンジ〜」を今月３１日まで実施している