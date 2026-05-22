◆米大リーグヤンキース―ブルージェイズ（２１日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＧＭ付き特別アドバイザー・松井秀喜氏（５１）が２１日（日本時間２２日）、ブルージェイズ戦が行われたヤンキースタジアムに姿をみせた。球団業務のためで、巨人の後輩にもあたるブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）との対面は実現しなかったが、岡本の活躍を「素晴らしいです」とたたえ、ヤンキースの勝利と岡本の快