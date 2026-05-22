新生活や引っ越しのシーズン。荷物を運び込んでバタバタと生活を始める前に、ほんの少しの手間をかけるだけで、その後の掃除が格段にラクになる「予防掃除」のコツをご存知でしょうか。掃除における最大の時短は、「汚れてから落とす」のではなく「汚れる前に防ぐ」ことです。後編となる今回は、西日本で2.7万件以上の清掃実績を持つ株式会社ダイキチにてマーケティング部に所属し、国家資格「ビルクリーニング技能士1級」を持