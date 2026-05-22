大学生と高校生の就職率今春に大学を卒業し、就職を希望した人の4月1日時点の就職率が98.0％だったことが22日、厚生労働省と文部科学省の調査で分かった。統計を取り始めた1997年春卒以降では、2025年などに並ぶ過去2番目の高い水準。物価高騰など経済情勢に不透明感が漂う中、学生優位な「売り手市場」が継続している状況が浮き彫りになった。厚労省の担当者は、少子高齢化などを背景に「企業側の人手不足基調が続いている」