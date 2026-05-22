元AAAのリーダー・浦田直也（43）が22日までに自身のインスタグラムを更新。親交の深い歌手との2ショットを公開した。自身のインスタグラムで「あゆ姉のスタジオリハーサルに約束通り差し入れ弁当をさせてもらいに行かせてもらいました」と歌手の浜崎あゆみとの2ショットを公開した。02年、浜崎のバックダンサーとして活動を始めた浦田。「一座のみんなに会えて嬉しかった」とつづった。「俺が巨大なんじゃありません。あ