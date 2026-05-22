＜OPEN UP Ladies Tournament 事前情報（1日競技）◇21日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉）◇6,370ヤード・パー72＞ 現在ポイントランキング首位の久世夏乃香は2試合ぶりのネクヒロ出場。「1位を守りたいので上位に入りたい」とモチベーションは高い。JLPGAで活躍する幼なじみの大久保柚季の存在も刺激に、今季4度目のトップ10入り、さらには開幕戦以来となる2勝目を狙う。名門・武蔵丘で躍動！マイナビネクヒロ第6戦LIVE配信最近