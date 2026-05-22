＜ブリヂストンレディス 初日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞プロ自己最高の5位に入った4月「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」から、1試合の予選落ちを挟みながらも、15位、11位、11位と上位争いを続けているプロ2年目の吉田鈴。地元・千葉で行われる今大会でも、初日3アンダー・4位タイと、首位に1打差の好位置につけている。【写真】あどけなさ100％JK時代の吉田鈴