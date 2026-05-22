＜ソウダル・オープン初日◇21日◇リンクフェン・インターナショナルGC（ベルギー）◇6940ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第1ラウンドが終了した。ザンダー・ロンバード（南アフリカ）が8アンダーで単独首位発進。ジェイコブ・スコフ・オレセン（デンマーク）が7アンダー・2位に続いている。【写真】全米プロ覇者は”両手グローブ”の異色王者日本勢は3人が出場。星野陸也が5バーディ・1ボギーの「67」で回り、首位