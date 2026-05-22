出入国在留管理庁が入る合同庁舎＝東京都千代田区出入国在留管理庁は22日、不法に残留、就労する外国人の帰国に向けた重点施策を公表。外国人の不法就労などは交流サイト（SNS）上のやりとりが多いため、サイバーパトロールで関連情報を監視し、摘発を強化する。昨年5月に打ち出した「不法滞在者ゼロプラン」の一環。入管庁によると、不法残留者は2026年元日時点で約6万8千人。25年元日から約6千人減った。不法残留者は、生