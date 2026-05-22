フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダルの宇野昌磨さん（２８）と、女子で２０１６年世界ジュニア選手権優勝の本田真凜さん（２４）が２２日、アイスダンスでカップルを組み、来季から競技会に復帰すると、自身のＳＮＳで発表した。宇野さんは１８年平昌（ピョンチャン）五輪で銀、２２年北京五輪で銅を獲得。２２、２３年の世界選手権連覇、全日本選手権６度優勝など日本男子のエースとして活躍した。２２年に本田さ