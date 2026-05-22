俳優の榮倉奈々（38）が21日、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで行われた『ポムポムポーションCAFE』オープニングイベントに登場。「家族で行ったら子どもたちが喜びそう」な場所について話した。【写真】「結構早い！」ポムポムプリンの軽快な動きに驚いた様子を見せた榮倉奈々味の素AGFは「ブレンディ」ポーションと、今年でデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンのコラボレーションカフ