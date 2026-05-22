サンリオエンターテイメントが運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」(大分県日出町)は7月3日から、夏イベント「はちゃめちゃサマーパーリー!」を開催する。はちゃめちゃサマーパーリー!今年のテーマは「サマーパーリー」。みんなでリフレッシュでき、はちゃめちゃな夏を過ごせる、様々なパーティコンテンツを用意している。開催期間は2026年7月3日〜9月15日。○日焼け姿のキャラクターが登場日焼けをした姿のキ