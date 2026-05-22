お酒を飲む際に絶対に避けておきたい！二日酔いを招くヤバいおつまみとは 肝臓の仕事を増やすものは避ける 食物から摂った糖質（ブドウ糖）は、人間のエネルギー源です。脳を働かせる、筋肉を動かす、体温を維持するなど、ブドウ糖は生命活動を維持する上で欠かせません。 また、ブドウ糖が足らず行動不能に陥らないように、人間の体は糖質を脂肪に変えて蓄えることができます。 海や山などで遭難した人が生き延びら