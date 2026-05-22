ル円は１５９．００円前後、日本全国CPIの弱さも目立った影響見せず＝東京為替 ８時３０分発表の日本の４月全国消費者物価指数は予想を下回る弱い伸びとなった。ただ、６月の利上げ期待は継続として、相場は目立った反応を見せていない。 USDJPY 159.01