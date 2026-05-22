サクッホロッの食感の本格スコーンを自宅で簡単に サクッとしたスコーンは、お店で買うもの？実はフライパンやトースターでも作れるので、気軽に手作りお菓子を楽しんで。 お菓子作り初心者でも安心なホットケーキミックスを使ったスコーンも。焼き立てを頬張れるのも、手作りの醍醐味！お気に入りのスコーンレシピを探してみてくださいね。 おうち時間にに楽しむスコーンレシピ集トースターで作るフライパンで作る本格的だけ