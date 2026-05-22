記者会見する金子国交相＝22日午前、国会沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し同志社国際高（京都府）2年の武石知華さん（17）と金井創船長（71）が死亡した事故を巡り、金子恭之国土交通相は22日の閣議後記者会見で、船が無登録だったとして、海上運送法違反容疑で金井船長を刑事告発すると明らかにした。内閣府沖縄総合事務局が中城海上保安本部に同日午後に告発する。事故は3月16日午前10時10分ごろ発生。2隻のうち前にいた