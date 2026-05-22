総務省が22日発表した4月の全国消費者物価指数（2020年＝100）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が前年同月と比べて1.4％上昇の112.5だった。伸び率は3月の1.8％から縮小した。中東情勢の緊迫化に伴う原油高の影響を受けるガソリン価格への補助で上昇を抑えた。2％を下回るのは3カ月連続。エネルギーは、前年同月比3.9％下がった。