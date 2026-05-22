俳優の福地桃子が主演を務めるNHK総合 夜ドラ『ラジオスター』（月〜木後10：45〜11：00）の最終回が21日に放送され、主人公・柊カナデの決断と福地の存在感あふれる演技に、SNSでは惜しむ声や称賛が相次いだ（以下、ネタバレを含みます）。【まとめ】夜ドラ『ラジオスター』キャスト・キャラ一覧など本作は、能登を舞台に名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。大阪からボランティア