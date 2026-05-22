フリースタイルスキー・モーグル女子でミラノ・コルティナ五輪代表の中尾春香が２１日、自身のインスタグラムを更新。「奈良県警一日自転車安全利用広報大使として、ＪＲ奈良駅前で啓蒙活動をさせていただきました」などと記し、赤の交通乗車服姿で白バイにまたがる写真などを投稿した。「?車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者優先?交差点では信号と一時停止を守って安全確認」などと、あらためて自転車安全利用五則