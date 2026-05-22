◇ア・リーグガーディアンズ3−1タイガース（2026年5月21日デトロイト）ガーディアンズは21日（日本時間22日）、敵地でのタイガース戦に勝利。4連戦4連勝とスイープに成功した。打線が3回2死から3連打で2点を先制すると、先発左腕・カンティーヨも初回こそ満塁のピンチを招くなど32球を要したが、6回途中3安打無失点と好投。8回にはベイリーの2号ソロでリードを広げ、救援陣もリードを死守し、接戦をものにした。大リ