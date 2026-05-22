本日5月22日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、「餃子に負けない！美味しすぎるシュウマイ」第3弾が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！以前に番組で取り上げて以降、全国にはシュウマイをメインに出すお店が激増。岩崎う大（かもめんたる）と岡部大（ハナコ）が、東京近郊の美味しい店を調査する。東京・西尾久の町中華では、皮が超なめらかなトゥルトゥルシュウマイが登場。他の店との違いが分から