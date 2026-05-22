22日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比105ポイント高の3万4975ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4875.18ポイントに対しては99.82ポイント高。 株探ニュース