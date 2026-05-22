人気シリーズ「ダンジョン飯」に登場する“魔物料理”を、身近な食材で本気再現。料理雑誌「レタスクラブ」とコラボした初の公式レシピ本「公式レシピブックおうちで作れるダンジョン飯」が、7月31日に発売されます。発売に先立ち、5月21日より全国の書店・ネット書店にて予約受付が開始されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本書が扱うのは「ダンジョン飯」に登場する“魔物料理”のレシピ。人気