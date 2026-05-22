法務省が配布する「こどもの人権SOSミニレター」法務省は22日、いじめや虐待、体罰などの悩みを周囲に知られずに相談できる「こどもの人権SOSミニレター」を、7月上旬にかけて全国の小中学校や児童相談所に配布すると発表した。悩み事を書いてポストに投函すれば最寄りの法務局に届き、人権擁護委員や法務局職員から手紙か電話が来る。法務省によると、2006年度に配布を始めてから、本年度で20年になる。25年度は6713件の相談
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 謎の風邪 ウイルス名特定できず
- 2. 禁忌薬誤投与 ぜんそく患者死亡
- 3. 宇野&本田真凜 アイスダンス挑戦
- 4. マツコがタレント初の超高級車か
- 5. 自衛隊仕込み やす子の臭い対策
- 6. 学童運転手 女児にわいせつか
- 7. 山本舞香、出口との写真削除済?
- 8. 准教授が半年無断欠勤 誠に遺憾
- 9. 声優の藤原貴弘さん 43歳で死去
- 10. HANAの「過激衣装」ファン苦言
- 1. 謎の風邪 ウイルス名特定できず
- 2. 禁忌薬誤投与 ぜんそく患者死亡
- 3. 学童運転手 女児にわいせつか
- 4. 准教授が半年無断欠勤 誠に遺憾
- 5. 東京で気圧急降下 体調変化注意
- 6. 「謎の風邪」要因の1つを指摘
- 7. 栃木強殺 被害者の犬も殺害か
- 8. テレ朝 波瑠を逃したのは失態か
- 9. 「謎の風邪」福岡県で患者増加
- 10. 元修行僧のわいせつ隠蔽? 永平寺
- 1. 「発達障害メイド喫茶」特集延期
- 2. 闇バイト「後悔していない」4割
- 3. 栃木強盗 超有名女性に流れ玉か
- 4. 栃木強殺 出産前後に夫は不倫か
- 5. 元フジアナ投資先 警視庁が逮捕
- 6. 頭髪に使用NG 救急搬送の事例も
- 7. 美味い「塩TKG」偏食家も絶賛
- 8. がんサバイバーに…酷すぎる言葉
- 9. 栃木強殺 被害者の犬も殺害の訳
- 10. 日英同盟は「日本をロシアと戦わせるため」だった。大英帝国と超大国ロシアの壮大な覇権争い
- 1. ネズミに噛まれハンタ感染 台湾
- 2. モルディブ ダイビングで5人死亡
- 3. 韓国スタバが大炎上 店員の怒り
- 4. ウが露司令部を攻撃 100人死傷か
- 5. トランプ氏 くら寿司株購入の訳
- 6. ウ大統領 露の100人死傷か
- 7. 米国・イスラエル、意見対立か
- 8. 中国&露 日本の動きに警戒感
- 9. OpenAIに敗訴のマスク氏、控訴へ
- 10. ポーランドに米軍部隊5000人派遣
- 1. 1000円の壁 外食界で明暗分かつ
- 2. 個人VTuber「リアルな収入事情」
- 3. 印で初の高速鉄道 重要な転換期
- 4. Fantia、モザイク基準を厳格化
- 5. 損失1兆5000億円…ホンダで暴走?
- 6. NHK受信契約巡り岐阜知事が要請
- 7. 最高値更新 なぜS&P500強いのか
- 8. 通常報酬激渋なのに…特大報奨金
- 9. ホンダが小型ＥＶ「スーパーワン」発表、日常使いの需要見込む…２８年には「Ｎ―ＢＯＸ」でも投入
- 10. トヨタ ミニバン2車種を逆輸入へ
- 11. 「お願いだから、働いてください」……資産1億円を達成した48歳会社員。意気揚々の“FIRE宣言”に妻が凍りついた「まさかの本音」
- 12. 米大手銀のストラテジスト、６月の日銀決定会合を控えドル円のショート推奨＝ＮＹ為替
- 13. 「狭すぎる駐車場」で“ドアパンチ被害”を防ぐ秘策とは？激混みショッピングモールでも有効！
- 14. 「取引先を変えるぞ」40代管理職が受けた「壮絶なカスハラ」をピタリと止めた“最強の一手”
- 15. 万博EVバスの墓場いよいよ解体へ
- 16. 20代で6000万マンション買えた訳
- 17. OpenAI 数学の未解決予想を反証
- 18. 夢のディズニー 意外な暗黒期
- 19. 出会って数秒でもう負けていた…トランプとの「10秒握手」で露呈した習近平「裸の王様」の現実
- 20. 「やりたいことがない」ほうが人生うまくいく、2つの理由とは？
- 1. NTTドコモが基地局の建設を加速
- 2. サムスン 土壇場でスト回避へ
- 3. NTTドコモ、プレミアムスマホ「Galaxy Note9 SC-01L」にAndroid 10へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
- 4. 3カ国の食文化をブッフェで体感！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「北米フードフェア」
- 5. Meta AIと連携するカメラ搭載スマートグラス「Ray-Ban Meta (Gen 2)」と「Oakley Meta」が日本で販売開始
- 6. 180インチのタッチパネルを自宅に。画面に触れる「スマートインタラクティブプロジェクターY2」
- 7. 映画『バイオハザード』の完全新作の日本公開が10月9日に決定 - 新たにポスター2種が公開
- 8. [石川温の「スマホ業界 Watch」]スマホ業界に「値上げ」の波、ahamoと楽天モバイルの“どちらが先”に踏み切るか
- 9. ソニー、1型センサーカメラ搭載の5G対応プレミアムスマホ「Xperia PRO-I」を発表！日本でもSIMフリー版「XQ-BE42」が約20万円で12月15日発売
- 10. 「宇宙船に相応しい」とNASAが認めた、高性能マイク＆AI搭載の自動文字起こしガジェット「Scripter」
- 11. Vol.162 Z CAMが電子ビューファインダー発売。Wi-Fi機能標準で様々なカメラに対応[OnGoing Re:View]
- 12. 仕事中もリラックスタイムもこれ1台！3WAYで使える万能フットレスト
- 13. ロジクール「G512 X 75」をレビュー。ラピッドトリガー対応スイッチは9個で足りるのか？
- 14. フチ付きトレイが便利！デスク下を有効活用できる、デスクワゴン「100-DESKF066シリーズ」
- 15. Googleの「Pixel 6」シリーズで昼の浅草を撮影 Proの望遠カメラや新機能“消しゴムマジック”が秀逸
- 16. 卵より小さい。ガチで毎日持ち運べるアクションカム DJI Action 2 レビュー
- 17. AMD、AI開発向けミニPC「Ryzen AI Halo」発表 - Ryzen AI Max搭載で3,999ドルから
- 18. FRONTIER、ゲーミングPC・高性能PCを特価販売する「ファンタスティックモール26」
- 19. サイボウズ×富山県、県内産業のDXとデータ活用に向け包括連携協定を締結
- 20. Googleの代替サービスを提案してくれる「No More Google」
- 1. 宇野&本田真凜 アイスダンス挑戦
- 2. 昌磨&真凜 密着SHOTで匂わせ投稿
- 3. 大谷8号本塁打の裏で、問題発生
- 4. 森保J 吉田麻也を緊急招集した訳
- 5. 大谷の古巣 球団名変更の可能性
- 6. 「オオタニが帰ってきた」大興奮
- 7. 鎌田不参加 吉田麻也を緊急招集
- 8. 大谷 またも樹立した「史上初」
- 9. 「マジか」「可愛い！！！」アーセナル優勝で“ユニホーム姿の人気女優”に脚光「推しが推しチームサポとか最高かよ！」
- 10. 真美子さんいない…直近の行動は
- 1. マツコがタレント初の超高級車か
- 2. 自衛隊仕込み やす子の臭い対策
- 3. 山本舞香、出口との写真削除済?
- 4. 声優の藤原貴弘さん 43歳で死去
- 5. HANAの「過激衣装」ファン苦言
- 6. 深沢邦之 店員に苦言も批判殺到
- 7. やめたら2千万円貯まった習慣9つ
- 8. 指示役妻は「遊んでくれたのに」
- 9. 嫌いと名指し 鈴木紗理奈キレる
- 10. リーダー働いてない 二宮に賛否
- 1. 「右は小学生 左は成人」の代償
- 2. 廃墟だらけ温泉街の末路ヤバすぎ
- 3. 「さす九だよ」の指摘で恐怖に
- 4. 元セク女の人生再出発に番組密着
- 5. 初心者の悩み解決 全身を筋トレ
- 6. 70歳ゲンが孫娘との生活始める
- 7. マック 今年も人気スムージー
- 8. 命危機で…珍獣ハンター必死減量
- 9. 1つあると助かる「3WAYバッグ」
- 10. 子宮頸がんの疑いある前がん病変