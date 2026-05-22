沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、女子高校生と船長が死亡した事故で、金子恭之国土交通相は22日の閣議後記者会見で、船が無登録だったとして、海上運送法違反容疑で船長を海上保安庁に刑事告発すると明らかにした。