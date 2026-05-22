２２日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に、まさかの人気芸人が登場した。この日はプロ野球・ヤクルトを特集。ヤクルトファンの出川哲朗がスタジオ生出演でその強さの秘密を語ることとなった。ユニフォーム姿で傘をさしながらスタジオに登場した出川は「Ｖから入るっていったのに！」「まさか私がモーニングショーに出るなんて」「めちゃめちゃ場違い」と大興奮。「正直、サンジャポみたいにタレント