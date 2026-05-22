歌舞伎俳優の中村獅童（53）が22日までに自身のインスタグラムを更新。長男の中村陽喜（はるき、8）とのアウトレット2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「この間富士山見えたね」と、長男・陽喜との2ショットを投稿した。ハッシュタグでは「#陽喜」「#獅童」「#御殿場プレミアムアウトレット」と記した。ネットでは「とても幸せな気持ちになります」「素敵なお写真」「優しい眼差し最高」「楽しい思い出になりま