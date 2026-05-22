法務省は、不法残留や不法就労の取り締まりを強化するため、いわゆる「不法滞在者ゼロプラン」の新たな対策を発表しました。2026年1月1日時点で、在留ビザの期限が切れたまま、不法残留している外国人は全国に6万8488人にのぼっています。こうした状況を受け、法務省は「不法滞在者ゼロプラン」の、強化策をまとめ公表しました。新たな施策では、SNSに広がる不法残留者のコミュニティを網羅的に分析し、摘発につなげる「サイバーパ