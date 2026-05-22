バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE SHANKS CHICAGO BULLS」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE SHANKS CHICAGO BULLS」(14,300円)『ONE PIECE×NBA』スペシャルコラボ始動！ユニフォームを着た「シャンクス」の