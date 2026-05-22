未来で命を落とす少女を救うため、高校生が10年前とつながったロッカー越しに運命を変えようとする――。大西利空と藤村木音がW主演するフジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」の新作『ロッカー〜君がいない未来から〜』(全60話)が、22日から独占配信。約800人の応募者から選ばれた2人が、時空を超えた“会えない恋”に挑む。『ロッカー〜君がいない未来から〜』同作は、FOD SHORT史上最大の主演オーディションを実施