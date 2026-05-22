「俺が一番ちゃんとしてない(笑)」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、同級生たちの活躍っぷりに感嘆した――。佐久間宣行氏○「出会う人の誰がすごい人になるかわかんない」20日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)では、スタジオジブリの代表取締役社長に就任する依田謙一氏の話題に。佐久間氏と依田氏は、早稲田大学の同級生でともにサークル活動をしていた仲。「広告研