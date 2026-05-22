みなとアセットマネジメントは5月18日、「金利上昇に関する一般消費者の理解度と家計防衛」に関する調査の結果を発表した。同調査は2月26日〜3月2日、20〜60代の一般消費者1,004人を対象に、インターネットで実施した。約7割が金利が上がっているという話題を目にする機会が増えたと回答最近、ニュースなどで、金利が上がっている(金融政策の変更など)という話題を目にする機会が増えたと感じるか尋ねたところ、67.0%が「非常に増