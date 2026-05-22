くつろぐ先住猫さんをカゴの中から愛らしくロックオンしていた子猫さん、突然スイッチが入ってダッシュで挑みかかり……？子猫と先住猫のやり取りを収めたリール動画は、記事執筆時点で35.1万回以上も再生されており、「どっちもカワイイ」との声があがりました。 【動画：子猫から全力の『顔面パンチ』をもらった先住猫→飼い主のほうを向いて…笑ってしまうやり取り】 てんころちゃんとルーシィちゃんの出会い