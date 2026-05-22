最近の運動会では、昼食を子供は教室で食べ、保護者とは別々という形式も珍しくありません。しかし、かつての主流だった「家族そろってのお弁当タイム」を経験した知人女性にとって、それは楽しみよりもプレッシャーが勝る行事でした。 学校行事は義両親も一緒に参観