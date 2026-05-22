飼い主さんに向かって、何かを訴えるように鳴き始めた子猫ちゃん。あまりにも可愛い姿に悶絶する人が続出しています。 子猫ちゃんが全力で鳴く光景は82万回再生の人気を集め、「可愛いしかない」「おかぁさぁんと聞こえます。可愛いぃッッ」「この声を聞いて、ウチのニャンコが心配して駆け寄って来ました」「こりゃたまらん」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：家に迎えて『3日目の子猫』→様子を見