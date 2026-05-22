神戸市は21日、フィギュアスケート女子の坂本花織さんに、「神戸市スポーツ栄誉賞」を贈呈した。同賞は、オリンピックや世界大会などで優秀な成績を収め、市民のスポーツ振興に顕著な功績を残した人物を表彰する制度。坂本さんへの贈呈は、2022年北京冬季オリンピック後に続き2度目となる。今回は、2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート団体および女子シングルでの銀メダル獲得、ならびに、世界フ