シリーズ7年ぶりの劇場公開作品となる映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が公開。ドラマシリーズで製作総指揮を務め、本作でメガホンを取ったジョン・ファヴロー監督がインタビューに応じ、劇中にファン待望の“幻の機体”が登場していることを明かした。（※以下、内容に触れています。ご了承の上、お読みください）【写真】二人ともかわいいグローグーを見つめるジョン・ファヴロー監督■ジョー