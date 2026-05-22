フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんとフィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア選手権金メダリストの本田真凜が２２日にそれぞれのインスタグラムを更新し、アイスダンスチームを結成したことを発表した。 Ｘ（旧ツイッター）のトレンドランキングの３位に「アイスダンス」が入り、「競技復帰」「現役復帰」「宇野昌磨」「本田真凜」がそれぞれトレンド入りした。ネットでは「アイスダ