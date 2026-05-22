最強ハンドで勝負を制した直後、視聴者の視線をさらったのは美しすぎる横顔だった。【映像】元ミスコン美女、勝利後の“美しすぎる横顔”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第6回が5月16日に配信。“プレミア顔面偏差値”こと廣井佑果子がポーカー最強のスターティングハンド「AA」で勝利し、勝負後に見せた表情でもファンを沸かせた。予選テー