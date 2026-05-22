「日本人は物静かに食べ、アメリカ人は店員を質問攻めにする」――アメリカで暮らしていると、レストランでの日米の違いを実感する場面は少なくない。実際、日本人客とアメリカ人客では、振る舞いにかなり違いがある。ワシントンD.C.とその近郊の日本人は、ニューヨークやロサンゼルスに比べるとかなり少ない。日本食レストランもそれほど多くない。もっとも近年は、アメリカでの日本食人気の高まりを背景に、居酒屋やラーメン店も