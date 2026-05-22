千葉県警と四街道市がタッグを組み、外国籍の住民向けに日本の交通ルールなどを5カ国語で確認できるルールブックを作成しました。千葉県四街道市は、人口およそ9万6000人のうち4300人ほどが外国籍の住人で、千葉県内でも外国籍の割合が多い地域として知られています。こうした中、四街道警察署と四街道市は、外国籍の住民向けに日本の交通ルールや事件事故に遭遇した際の対応方法などを5カ国語で確認できるルールブックを作成しま