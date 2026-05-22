お笑い芸人やす子（27）が21日夜、Xを更新。コンビニのトイレを拝借する際のマナーについてつづった投稿が話題となっている。「コンビニでトイレを借りた時」と前置きした上で「悪いなと思ってガムとか飲み物を買っていくんですが、皆さんは何か買って行きますか？」と投げかけた。このポストに対し、「バイトからしたら余計な仕事増えるので何も買わずに立ち去ってもらっていいと思っています」「元経営者ですがありがたいコ