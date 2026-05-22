新幹線「のぞみ」は、「全席指定席」で運行する期間に、3連休を追加します。 【写真を見る】10月以降の３連休は新幹線「のぞみ」が全席指定席のみに 東海道・山陽新幹線の「のぞみ」はすでに、利用が集中するゴールデンウィークやお盆、年末年始などの期間で全席指定席です。 これに、追加されたのが10月の「スポーツの日」や11月の「勤労感謝の日」などを含む3連休で、ホームの混雑緩和やより多くの利