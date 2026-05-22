沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、研修旅行中だった同志社国際高校（京都府京田辺市）の生徒らが死傷した事故を受け、松本文部科学相は２２日の閣議後記者会見で、文部科学省による調査結果と見解を公表した。文科省は、同校の辺野古への移設工事に関する学習が、政治的活動を禁じる教育基本法に反するとして、同校と、運営する学校法人同志社（京都市）に是正を求めた。松本文科相は会見で、同校の研修旅行について、事前の